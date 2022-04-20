Компания «Курганприбор-Девелопмент» начала участвовать в торгах за право аренды земли под застройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая строительная компания «Курганприбор-Девелопмент», зарегистрированная в Курганской области, начала участвовать в аукционах за земельные участки под застройку. Согласно данным ЕГРЮЛ, ее учредителем является оборонное предприятие «Курганприбор», а гендиректором — депутат Курганской городской думы Александр Маклыгин.

«Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью „Курганприбор-Девелопмент“. Сведения об основном виде деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий», — указано в выписке из ЕГРЮЛ.

Среди дополнительных видов деятельности новой компании — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», «строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки». Юридическое лицо зарегистрировано в налоговой службе 30 декабря 2021 года.

НПО «Курганприбор» указано в ЕГРЮЛ основным владельцем новой компании с долей 99%. Еще 1% уставного капитала — у Маклыгина. Депутат в разговоре с URA.RU не стал отрицать, что теперь возглавляет компанию «Курганприбор-Девелопмент», но более подробные комментарии пообещал предоставить позже. На сайте Курганской городской думы указано, что Маклыгин работает в НПО «Курганприбор» заместителем гендиректора по общехозяйственным вопросам.

Ранее URA.RU сообщало, что на аукционе за право заключения договора аренды земельного участка на бульваре Солнечном в Кургане, предназначенном для высотной застройки, участники торгов подняли стоимость аренды в 4,5 раза почти до 15 млн рублей. Всего в торгах принимали участие шесть строительных компаний. Среди них было и ООО «Курганприбор-Девелопмент».

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