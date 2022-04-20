Пенсионерка из ЯНАО обманула государство почти на полмиллиона

Женщина с 2017 года незаконно получала субсидию за коммунальные услуги Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) ухитрилась незаконно получить государственных субсидий за коммунальные услуги на сумму 400 тысяч рублей. Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР на сайте ведомства, женщина полностью признала свою вину, возместила ущерб и приговорена к штрафу.

«По данным следствия и суда, в городе Ноябрьске в январе 2017 года женщине и членам ее семьи была предоставлена в бессрочное владение и пользование трехкомнатная квартира. В марте этого же года трое членов ее семьи выехали на постоянное место жительства в иностранное государство. Однако 62-летняя женщина скрыла этот факт от администрации города и продолжила указывать их, как постоянно проживающих в квартире», — сообщается пресс-службой на сайте.

Пенсионерка вину признала и полностью возместила причиненный ущерб. Кроме того, приговором суда ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о пенсионере-браконьере. Он незаконно ловил сига в Ямальском районе, чем причинил ущерб государству на сумму более полумиллиона рублей.