В доме, откуда экстренно выселили курганцев, отключили воду

21 апреля 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Кургане из аварийного дома экстренно выселили людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане дому №19 по пр. Машиностроителей отключили холодную воду. Это связано с аварийным состоянием здания, сообщает пресс-служба «Водного союза». Под отключение также попали здания, расположенные по соседству с аварийным — пр. Машиностроителей, 21, 23 к.3. «На городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о необходимости ограничения водоснабжения жилого дома № 19 по пр. Машиностроителей. Но под отключение попадает не только данное строение, но и административные здания, запитанные через него транзитом. Подача холодной воды будет возобновлена после решения вопроса с выносом водопроводной трубы из аварийного дома», — уточнил главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов. URA.RU писало, что 20 апреля курганцы вывозили вещи из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Жители заколачивали окна досками, опасаясь мародеров. Жильцов аварийного дома переселили в гостиницу. Всего расселили 56 семей. В отношении чиновником мэрии СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане дому №19 по пр. Машиностроителей отключили холодную воду. Это связано с аварийным состоянием здания, сообщает пресс-служба «Водного союза». Под отключение также попали здания, расположенные по соседству с аварийным — пр. Машиностроителей, 21, 23 к.3. «На городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о необходимости ограничения водоснабжения жилого дома № 19 по пр. Машиностроителей. Но под отключение попадает не только данное строение, но и административные здания, запитанные через него транзитом. Подача холодной воды будет возобновлена после решения вопроса с выносом водопроводной трубы из аварийного дома», — уточнил главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов. URA.RU писало, что 20 апреля курганцы вывозили вещи из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Жители заколачивали окна досками, опасаясь мародеров. Жильцов аварийного дома переселили в гостиницу. Всего расселили 56 семей. В отношении чиновником мэрии СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.