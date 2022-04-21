21 апреля 2022
20 апреля 2022

Жителей ЯНАО ждут холодные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, холод, зима, погода, похолодание
В регионе держится минусовая температура Фото:

Выходные в ЯНАО будут холодными. Местами температура понизится до -20 градусов, сообщается на сайте «Яндекс.Погода».

В Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах в субботу ожидается небольшой снег, днем будет -11, ночью -16 градусов. В воскресенье потеплеет до -6. В Ямальском и Пуровском районах столбики термометров не поднимутся выше -9 градусов.

Теплее всего будет в Шурышкарском районе: в субботу здесь будет -6 градусов и солнечно, в воскресенье -2. Самым холодным станет Приуральский район, где температура опустится до -20 градусов. Ветер северный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.

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Выходные в ЯНАО будут холодными. Местами температура понизится до -20 градусов, сообщается на сайте «Яндекс.Погода». В Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах в субботу ожидается небольшой снег, днем будет -11, ночью -16 градусов. В воскресенье потеплеет до -6. В Ямальском и Пуровском районах столбики термометров не поднимутся выше -9 градусов. Теплее всего будет в Шурышкарском районе: в субботу здесь будет -6 градусов и солнечно, в воскресенье -2. Самым холодным станет Приуральский район, где температура опустится до -20 градусов. Ветер северный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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