Жителей ЯНАО ждут холодные выходные

22 апреля 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

В регионе держится минусовая температура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выходные в ЯНАО будут холодными. Местами температура понизится до -20 градусов, сообщается на сайте «Яндекс.Погода». В Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах в субботу ожидается небольшой снег, днем будет -11, ночью -16 градусов. В воскресенье потеплеет до -6. В Ямальском и Пуровском районах столбики термометров не поднимутся выше -9 градусов. Теплее всего будет в Шурышкарском районе: в субботу здесь будет -6 градусов и солнечно, в воскресенье -2. Самым холодным станет Приуральский район, где температура опустится до -20 градусов. Ветер северный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Выходные в ЯНАО будут холодными. Местами температура понизится до -20 градусов, сообщается на сайте «Яндекс.Погода». В Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах в субботу ожидается небольшой снег, днем будет -11, ночью -16 градусов. В воскресенье потеплеет до -6. В Ямальском и Пуровском районах столбики термометров не поднимутся выше -9 градусов. Теплее всего будет в Шурышкарском районе: в субботу здесь будет -6 градусов и солнечно, в воскресенье -2. Самым холодным станет Приуральский район, где температура опустится до -20 градусов. Ветер северный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.