Жителей ЯНАО ждут холодные выходные

Выходные в ЯНАО будут холодными. Местами температура понизится до -20 градусов, сообщается на сайте «Яндекс.Погода».
В Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах в субботу ожидается небольшой снег, днем будет -11, ночью -16 градусов. В воскресенье потеплеет до -6. В Ямальском и Пуровском районах столбики термометров не поднимутся выше -9 градусов.
Теплее всего будет в Шурышкарском районе: в субботу здесь будет -6 градусов и солнечно, в воскресенье -2. Самым холодным станет Приуральский район, где температура опустится до -20 градусов. Ветер северный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.
Выходные в ЯНАО будут холодными. Местами температура понизится до -20 градусов, сообщается на сайте «Яндекс.Погода». В Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах в субботу ожидается небольшой снег, днем будет -11, ночью -16 градусов. В воскресенье потеплеет до -6. В Ямальском и Пуровском районах столбики термометров не поднимутся выше -9 градусов. Теплее всего будет в Шурышкарском районе: в субботу здесь будет -6 градусов и солнечно, в воскресенье -2. Самым холодным станет Приуральский район, где температура опустится до -20 градусов. Ветер северный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.