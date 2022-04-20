Чиновникам дадут право выписывать тюменцам новые штрафы

21 апреля 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Чиновники смогут выписывать штрафы тем, кто не будет соблюдать запрет на посещение лесов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ряду сотрудников департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона хотят дать право выписывать штрафы тюменцам, нарушающим запрет на посещение лесов. Такое распоряжение подготовило само ведомство. Сейчас таких полномочий у чиновников нет. «Утвердить перечень должностных лиц департамента, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. В том числе — по статье 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности», — говорится в проекте распоряжения департамента. Вышеназванная статья устанавливает ответственность за несоблюдение ограничений, установленных на пребывание граждан в лесах. Подобный запрет действует в регионе с 16 апреля, в рамках особого противопожарного режима. За нарушение тюменцам полагаются штрафы до 4 000 рублей. В случае принятия распоряжения составлять протоколы на граждан смогут четыре человека. Это директор департамента Андрей Михнович, его заместитель Андрей Горин, один из начальников отделов и один из госинспекторов ведомства. Сейчас они уже могут штрафовать тюменцев по ряду административных статей федерального и областного кодексов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Ряду сотрудников департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона хотят дать право выписывать штрафы тюменцам, нарушающим запрет на посещение лесов. Такое распоряжение подготовило само ведомство. Сейчас таких полномочий у чиновников нет. «Утвердить перечень должностных лиц департамента, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. В том числе — по статье 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности», — говорится в проекте распоряжения департамента. Вышеназванная статья устанавливает ответственность за несоблюдение ограничений, установленных на пребывание граждан в лесах. Подобный запрет действует в регионе с 16 апреля, в рамках особого противопожарного режима. За нарушение тюменцам полагаются штрафы до 4 000 рублей. В случае принятия распоряжения составлять протоколы на граждан смогут четыре человека. Это директор департамента Андрей Михнович, его заместитель Андрей Горин, один из начальников отделов и один из госинспекторов ведомства. Сейчас они уже могут штрафовать тюменцев по ряду административных статей федерального и областного кодексов.