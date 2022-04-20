20 апреля 2022

Чиновникам дадут право выписывать тюменцам новые штрафы

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники смогут выписывать штрафы тем, кто не будет соблюдать запрет на посещение лесов Фото:

Ряду сотрудников департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона хотят дать право выписывать штрафы тюменцам, нарушающим запрет на посещение лесов. Такое распоряжение подготовило само ведомство. Сейчас таких полномочий у чиновников нет.

«Утвердить перечень должностных лиц департамента, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. В том числе — по статье 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности», — говорится в проекте распоряжения департамента.

Вышеназванная статья устанавливает ответственность за несоблюдение ограничений, установленных на пребывание граждан в лесах. Подобный запрет действует в регионе с 16 апреля, в рамках особого противопожарного режима. За нарушение тюменцам полагаются штрафы до 4 000 рублей.

В случае принятия распоряжения составлять протоколы на граждан смогут четыре человека. Это директор департамента Андрей Михнович, его заместитель Андрей Горин, один из начальников отделов и один из госинспекторов ведомства. Сейчас они уже могут штрафовать тюменцев по ряду административных статей федерального и областного кодексов.

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Ряду сотрудников департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона хотят дать право выписывать штрафы тюменцам, нарушающим запрет на посещение лесов. Такое распоряжение подготовило само ведомство. Сейчас таких полномочий у чиновников нет. «Утвердить перечень должностных лиц департамента, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. В том числе — по статье 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности», — говорится в проекте распоряжения департамента. Вышеназванная статья устанавливает ответственность за несоблюдение ограничений, установленных на пребывание граждан в лесах. Подобный запрет действует в регионе с 16 апреля, в рамках особого противопожарного режима. За нарушение тюменцам полагаются штрафы до 4 000 рублей. В случае принятия распоряжения составлять протоколы на граждан смогут четыре человека. Это директор департамента Андрей Михнович, его заместитель Андрей Горин, один из начальников отделов и один из госинспекторов ведомства. Сейчас они уже могут штрафовать тюменцев по ряду административных статей федерального и областного кодексов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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