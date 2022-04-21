Власти ЯНАО придумали новую меру поддержки ветеранам

Материальная помощь может быть направлена только на покупку или строительство жилья в ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели новую окружную меру поддержки для ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Материальную помощь можно использовать на покупку или строительство жилья на территории округа, говорится на сайте правительства региона.

«Новую окружную меру планируется предоставлять одновременно с федеральной социальной выплатой. Максимальный размер выплаты с учетом федеральной и региональной программ ветеранам боевых действий составит более 3 млн рублей. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут получить максимально более 4 млн рублей. Денежные средства могут быть направлены только на покупку или строительство жилья в капитальном исполнении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новая мера поддержки для улучшения жилищных условий для нуждающихся граждан предоставляется тем, кто встал на учет до 1 января 2005 года. «У нас есть обязательства перед ветеранами боевых действий. Для этих категорий мы вводим окружную выплату в дополнение к федеральной. Благодаря программе переехать в новые квартиры смогут почти 100 семей», — приводит пресс-служба слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Ранее сообщалось, что власти округа предоставят единовременную дополнительную выплату жителям региона, ведущим традиционный образ хозяйствования. Две категории представителей коренных малых народов Севера получат по пять тысяч рублей.

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