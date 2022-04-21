В ЯНАО накажут главврача, нарушившего права инвалидов

На территории отсутствовало информационное табло и была повреждена подъемная платформа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главного врача Тазовской районной больницы в ЯНАО накажут за нарушение прав инвалидов. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, медучреждение не обеспечило инвалидам условия для беспрепятственного доступа к Газ-Салинской врачебной амбулатории.

«Установлено, что ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“ не были обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, к Газ-Салинской врачебной амбулатории. Прокуратурой района в медицинскую организацию внесено представление об устранении нарушений закона, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на территории больницы не работала подъемная платформа, отсутствовало информационное табло и прочие средства, благодаря которым инвалиды по зрению и слуху могли бы беспрепятственно попасть в медучреждение. Теперь в отношении главврача Тазовской районной больницы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ.

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