21 апреля 2022
20 апреля 2022

В ЯНАО накажут главврача, нарушившего права инвалидов

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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
На территории отсутствовало информационное табло и была повреждена подъемная платформа Фото:

Главного врача Тазовской районной больницы в ЯНАО накажут за нарушение прав инвалидов. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, медучреждение не обеспечило инвалидам условия для беспрепятственного доступа к Газ-Салинской врачебной амбулатории.

«Установлено, что ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“ не были обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, к Газ-Салинской врачебной амбулатории. Прокуратурой района в медицинскую организацию внесено представление об устранении нарушений закона, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на территории больницы не работала подъемная платформа, отсутствовало информационное табло и прочие средства, благодаря которым инвалиды по зрению и слуху могли бы беспрепятственно попасть в медучреждение. Теперь в отношении главврача Тазовской районной больницы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудника мэрии в ЯНАО наказали за выплаты директору спортшколы. Спортивная школа «Олимп» в Губкинском незаконно заплатила ИО главы учреждения за договор по обслуживанию соревнований. Финансирование производилось в рамках нацпроекта «Демография».

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Главного врача Тазовской районной больницы в ЯНАО накажут за нарушение прав инвалидов. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, медучреждение не обеспечило инвалидам условия для беспрепятственного доступа к Газ-Салинской врачебной амбулатории. «Установлено, что ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“ не были обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, к Газ-Салинской врачебной амбулатории. Прокуратурой района в медицинскую организацию внесено представление об устранении нарушений закона, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на территории больницы не работала подъемная платформа, отсутствовало информационное табло и прочие средства, благодаря которым инвалиды по зрению и слуху могли бы беспрепятственно попасть в медучреждение. Теперь в отношении главврача Тазовской районной больницы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ. Ранее сообщалось, что сотрудника мэрии в ЯНАО наказали за выплаты директору спортшколы. Спортивная школа «Олимп» в Губкинском незаконно заплатила ИО главы учреждения за договор по обслуживанию соревнований. Финансирование производилось в рамках нацпроекта «Демография».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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