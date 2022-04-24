В Европе выросли цены на бюстгальтеры из-за санкций против России

Рост цен на энергоносители сыграл большую роль, пожаловался производитель нижнего белья Journelle Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Европе наблюдается значительный рост цен на бюстгальтеры. Это связано с санкциями в отношении России из-за спецоперации. Такие данные приводит The Wall Street Journal.

«Рост цен на энергоносители сыграл большую роль. Проблема обострилась после украинского конфликта: европейские страны, где производитель нижнего белья Journelle закупает материалы и шьет бюстгальтеры, уменьшают свою зависимость от российской нефти. Затраты на электроэнергию выросли в четыре раза», — отметил в беседе с изданием владелец компании по производству нижнего белья Journelle Гвидо Кампелло.

Отмечается также, что на 40% подорожала эластичная отделка. Увеличилась стоимость окрашивания ткани — в четыре раза с января 2020 года из-за энергозависимости. По его словам, некоторые красильни в Италии закрываются, потому что их затраты превышают прибыль. Косточки в бюстгальтерах стали на 20% дороже с января этого года.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Главная цель действий российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а не оккупация. Кроме того — защита населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, ряд европейских стран, США, Канада, Япония и ряд других ввели в отношении РФ жесткие санкции. В итоге экономические проблемы начались в Европе: инфляция резко выросла, как и цены на электроэнергию и газоснабжение в квартирах обычных граждан. Кроме того, в случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии, рискует замерзнуть следующей зимой. В Германии предрекли проблемы с продовольствием из-за запрета на газ из РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.