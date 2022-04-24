24 апреля 2022
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Тюменский СК начал проверку по факту избиения ребенка. Об инциденте рассказывало URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, детский городок, дети, детская площадка, детская безопасность
Тюменка напала на ребенка возле дома по адресу ул. Магаданская, 5 Фото:

Региональное управление СК по Тюменской области проводит проверку по факту избиения ребенка. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что очевидцы засняли инцидент на камеру мобильного телефона.

«В региональном телеграм-канале размещена информация с видеоматериалами, на которых во дворе жилого дома в городе Тюмени зафиксированы противоправные действия женщины в отношении ребенка. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в связи с появившейся информацией организована доследственная проверка», — сообщает официальный сайт регионального СК.

Как ранее указывало агентство, в Тюмени женщина избила ребенка. Очевидцам удалось заснять инцидент на камеру мобильного телефона. Это произошло, предположительно, рядом с домом по адресу ул. Магаданская, 5.

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Региональное управление СК по Тюменской области проводит проверку по факту избиения ребенка. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что очевидцы засняли инцидент на камеру мобильного телефона. «В региональном телеграм-канале размещена информация с видеоматериалами, на которых во дворе жилого дома в городе Тюмени зафиксированы противоправные действия женщины в отношении ребенка. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в связи с появившейся информацией организована доследственная проверка», — сообщает официальный сайт регионального СК. Как ранее указывало агентство, в Тюмени женщина избила ребенка. Очевидцам удалось заснять инцидент на камеру мобильного телефона. Это произошло, предположительно, рядом с домом по адресу ул. Магаданская, 5.
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