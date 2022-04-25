25 апреля 2022

Власти Кургана объявили массовые аукционы на места для торговли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, киоск, фастфуд, мороженое, цпкио
Торговые павильоны и киоски разместят в оживленных местах Кургана Фото:

Мэрия Кургана объявила массовые аукционы на места для торговли. Павильоны и киоски разместят в популярных местах города. Информация об этом размещена в telegram-канале «Бизнес-сообщество Курганской области».

«Администрация города в апреле—мае планирует провести электронные аукционы на размещение нестационарных торговых объектов — торговых островков, павильонов, киосков, кофеточек, автоматов для торговли шоколадными батончиками, снеками», — указано в сообщении.

Предпринимателям предлагают организовать сезонный бизнес в оживленных местах Кургана. Торговые павильоны могут быть установлены в Городском саду, на улицах Гоголя, Ленина, Куйбышева, в историческом сквере барона Розена, в Заозерном, на бульваре Солнечном, в районе Центра Илизарова. Всего в списке — 43 места.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцы небольших магазинов в Кургане массово судились с мэрией. В прошлом году 10 человек оспаривали снос павильонов и отказы в продлении аренды земли под нестационарные торговые объекты (НТО).

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

Мэрия Кургана объявила массовые аукционы на места для торговли. Павильоны и киоски разместят в популярных местах города. Информация об этом размещена в telegram-канале «Бизнес-сообщество Курганской области». «Администрация города в апреле—мае планирует провести электронные аукционы на размещение нестационарных торговых объектов — торговых островков, павильонов, киосков, кофеточек, автоматов для торговли шоколадными батончиками, снеками», — указано в сообщении. Предпринимателям предлагают организовать сезонный бизнес в оживленных местах Кургана. Торговые павильоны могут быть установлены в Городском саду, на улицах Гоголя, Ленина, Куйбышева, в историческом сквере барона Розена, в Заозерном, на бульваре Солнечном, в районе Центра Илизарова. Всего в списке — 43 места. Ранее URA.RU сообщало, что владельцы небольших магазинов в Кургане массово судились с мэрией. В прошлом году 10 человек оспаривали снос павильонов и отказы в продлении аренды земли под нестационарные торговые объекты (НТО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...