Власти Кургана объявили массовые аукционы на места для торговли

Торговые павильоны и киоски разместят в оживленных местах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана объявила массовые аукционы на места для торговли. Павильоны и киоски разместят в популярных местах города. Информация об этом размещена в telegram-канале «Бизнес-сообщество Курганской области».

«Администрация города в апреле—мае планирует провести электронные аукционы на размещение нестационарных торговых объектов — торговых островков, павильонов, киосков, кофеточек, автоматов для торговли шоколадными батончиками, снеками», — указано в сообщении.

Предпринимателям предлагают организовать сезонный бизнес в оживленных местах Кургана. Торговые павильоны могут быть установлены в Городском саду, на улицах Гоголя, Ленина, Куйбышева, в историческом сквере барона Розена, в Заозерном, на бульваре Солнечном, в районе Центра Илизарова. Всего в списке — 43 места.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцы небольших магазинов в Кургане массово судились с мэрией. В прошлом году 10 человек оспаривали снос павильонов и отказы в продлении аренды земли под нестационарные торговые объекты (НТО).