Из ЯНАО в Нижний Новгород возобновят авиарейсы

Перелеты будут выполнять авиакомпания Red Wihgs на Sukhoi Superjet 100 Владимир Жабриков

Авиакомпания Red Wings приступит к полетам из Нового Уренгоя в Нижний Новгород. Перелеты будут выполнятся еженедельно по средам, начиная с 4 мая, сообщили в аэропорте газовой столицы округа. Ранее по этому маршруту перевозки выполняла компания «ИрАэро».

«Вылет из Нижнего Новгорода назначен на 10:25, обратный рейс — на 16:15. Время местное для каждого аэропорта. Длительность перелета в одну сторону составит около 3 часов», — написали на сайте аэропорта Новый Уренгой.

Рейсы Новый Уренгой — Нижний Новгород в связи с постановлением правительства №1242 субсидируются из бюджета. Уточнить стоимость и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании или в авиакассах.

Ранее URA.RU рассказывало о запуске рейсов по маршурту Новый Уренгой — Нижний Новгород — Геленджик. Компания «ИрАэро» выполняла их в 2020-21 годах.