Директор курганской школы, заявившая о травле, стала депутатом

Ольга Кузнецова выиграла выборы в Звериноголовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Прорывинской школы Ольга Кузнецова, ранее заявлявшая о предвзятом отношении со стороны главы районного управления образования, стала депутатом думы Звериноголовского муниципального округа. В думу прошел и ее сын Данила Кузнецов. Результаты голосования размещены на сайте облизбиркома.

«Я получила необходимое количество голосов избирателей, прошла в думу Звериноголовского муниципального округа. Мой сын также прошел в думу округа, он набрал чуть больше голосов», — подтвердила URA.RU Ольга Кузнецова.

Кузнецова отметила, что считает необходимым наладить работу в сфере образования района. «Привлекать молодых специалистов, продвигать наставничество, доплачивать молодым кадрам, чтобы ехали на село работать», — подчеркнула она. По словам Кузнецовой, она забрала ранее написанное заявление об увольнении из школы по собственному желанию. «Буду работать. Родители и педагоги меня поддержали», — сказала она.

Ранее URA.RU писало, что директор школы написала заявление об увольнении из-за травли со стороны чиновницы. По мнению Ольги Кузнецовой, из-за личной неприязни к ней школу лишают спонсорской помощи местного предприятия. И.о. начальника управления образования Камила Жимбаева ответила, что предвзятого отношения к директору нет, а финансирование школ ведется постепенно. В департаменте образования рассказали о низких показателях успеваемости учеников школы и претензиях к руководителю. Родительский комитет школы в защиту директора записал видеообращение к губернатору.

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