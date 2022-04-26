26 апреля 2022

Квартира многодетной семьи сгорела в Тюменской области. Фото, видео

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Тушение пожара по ул. Зеленая. Тюмень , дым, пожарная машина, мигалка
Сотрудники МЧС спасли шесть человек, семь эвакуировали Фото:

В Тюмени в многоэтажном доме №104 на улице Демьяна Бедного произошел пожар. Возгорание зафиксировали в одной из квартир на четвертом этаже, где проживала многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям тюменских огнеборцев из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 6 человек, еще 7 эвакуировано. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила порядка 45 кв.м», — говорится в сообщении ведомства.

По словам очевидцев, в сгоревшей трехкомнатной квартире проживала семья с четырьмя детьми. Причины возгорания устанавливаются.

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В Тюмени в многоэтажном доме №104 на улице Демьяна Бедного произошел пожар. Возгорание зафиксировали в одной из квартир на четвертом этаже, где проживала многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Благодаря оперативным и слаженным действиям тюменских огнеборцев из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 6 человек, еще 7 эвакуировано. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила порядка 45 кв.м», — говорится в сообщении ведомства. По словам очевидцев, в сгоревшей трехкомнатной квартире проживала семья с четырьмя детьми. Причины возгорания устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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