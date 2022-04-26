Квартира многодетной семьи сгорела в Тюменской области. Фото, видео

27 апреля 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС спасли шесть человек, семь эвакуировали Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени в многоэтажном доме №104 на улице Демьяна Бедного произошел пожар. Возгорание зафиксировали в одной из квартир на четвертом этаже, где проживала многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Благодаря оперативным и слаженным действиям тюменских огнеборцев из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 6 человек, еще 7 эвакуировано. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила порядка 45 кв.м», — говорится в сообщении ведомства. По словам очевидцев, в сгоревшей трехкомнатной квартире проживала семья с четырьмя детьми. Причины возгорания устанавливаются. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени в многоэтажном доме №104 на улице Демьяна Бедного произошел пожар. Возгорание зафиксировали в одной из квартир на четвертом этаже, где проживала многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Благодаря оперативным и слаженным действиям тюменских огнеборцев из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 6 человек, еще 7 эвакуировано. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила порядка 45 кв.м», — говорится в сообщении ведомства. По словам очевидцев, в сгоревшей трехкомнатной квартире проживала семья с четырьмя детьми. Причины возгорания устанавливаются.