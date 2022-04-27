Тюменские власти на 1,5 млрд увеличили расходы на дороги

Правительство Тюменской области дополнительно выделило более 1,5 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации.
«Департаменту финансов — увеличить ассигнования дорожного фонда на 1,548 млрд рублей. Главному управлению строительства — направить средства дорожного фонда на увеличение ассигнований госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры», — говорится в документе.
Согласно уточненному паспорту госпрограммы, на указанные цели, включая строительство и ремонт дорог, в 2022 году планируется потратить более 18,4 млрд рублей областного бюджета. Более 1 млрд рублей будет направлено из казны федерации.
Ранее власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые в регионе необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Вместо 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах.
Правительство Тюменской области дополнительно выделило более 1,5 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. «Департаменту финансов — увеличить ассигнования дорожного фонда на 1,548 млрд рублей. Главному управлению строительства — направить средства дорожного фонда на увеличение ассигнований госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры», — говорится в документе. Согласно уточненному паспорту госпрограммы, на указанные цели, включая строительство и ремонт дорог, в 2022 году планируется потратить более 18,4 млрд рублей областного бюджета. Более 1 млрд рублей будет направлено из казны федерации. Ранее власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые в регионе необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Вместо 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах.