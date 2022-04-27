Тюменские власти на 1,5 млрд увеличили расходы на дороги

28 апреля 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

В Тюменской области за 2022 год планируют отремонтировать более 150 км дорог Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Правительство Тюменской области дополнительно выделило более 1,5 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. «Департаменту финансов — увеличить ассигнования дорожного фонда на 1,548 млрд рублей. Главному управлению строительства — направить средства дорожного фонда на увеличение ассигнований госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры», — говорится в документе. Согласно уточненному паспорту госпрограммы, на указанные цели, включая строительство и ремонт дорог, в 2022 году планируется потратить более 18,4 млрд рублей областного бюджета. Более 1 млрд рублей будет направлено из казны федерации. Ранее власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые в регионе необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Вместо 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Правительство Тюменской области дополнительно выделило более 1,5 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. «Департаменту финансов — увеличить ассигнования дорожного фонда на 1,548 млрд рублей. Главному управлению строительства — направить средства дорожного фонда на увеличение ассигнований госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры», — говорится в документе. Согласно уточненному паспорту госпрограммы, на указанные цели, включая строительство и ремонт дорог, в 2022 году планируется потратить более 18,4 млрд рублей областного бюджета. Более 1 млрд рублей будет направлено из казны федерации. Ранее власти Тюменской области более чем на треть увеличили объемы работ, которые в регионе необходимо будет провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Вместо 110 км дорог ремонт проведут на более чем 150 километрах.