27 апреля 2022

Курганского насильника отправили в колонию

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
35-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима Фото:

Жителя Куртамышского района Курганской области признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в изнасиловании и грабеже. Его отправили в колонию на семь лет, сообщает региональное следственное управление СК.

«Установлено, что в ноябре 2021 года осужденный проник в дом, где проживала женщина, жестоко ее избил и совершил изнасилование потерпевшей. Покидая место преступления, мужчина завладел денежными средствами, обнаруженными в доме», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

35-летнего мужчину обвиняли в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже. На время следствия он был заключен под стражу. Решением суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Жителя Куртамышского района Курганской области признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в изнасиловании и грабеже. Его отправили в колонию на семь лет, сообщает региональное следственное управление СК. «Установлено, что в ноябре 2021 года осужденный проник в дом, где проживала женщина, жестоко ее избил и совершил изнасилование потерпевшей. Покидая место преступления, мужчина завладел денежными средствами, обнаруженными в доме», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 35-летнего мужчину обвиняли в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже. На время следствия он был заключен под стражу. Решением суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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