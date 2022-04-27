Курганского насильника отправили в колонию

35-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Куртамышского района Курганской области признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в изнасиловании и грабеже. Его отправили в колонию на семь лет, сообщает региональное следственное управление СК.

«Установлено, что в ноябре 2021 года осужденный проник в дом, где проживала женщина, жестоко ее избил и совершил изнасилование потерпевшей. Покидая место преступления, мужчина завладел денежными средствами, обнаруженными в доме», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

35-летнего мужчину обвиняли в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже. На время следствия он был заключен под стражу. Решением суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.