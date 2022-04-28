28 апреля 2022

Эпатажный политик-патриот из ЯНАО высказался о Кадырове

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Международный инвестиционный форум
Депутат из ЯНАО поддержал Кадырова в его жесткой риторике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев поддержал жесткую риторику главы Чечни Рамзана Кадырова о лжи командиров национального батальона «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Пост об этом он разместил в своем telegram-канале.

«Из сообщений военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, мы знаем, что ежедневно российские войска и силы милиции ДНР объявляют режим безопасного выхода мирного населения и войск ВСУ. Но боевики из запрещенного в России батальона „Азов“ [признан экстремистской организацией и запрещен на территории России] удерживают людей в качестве заложников, действуя, точно так же как террористы. Рамзан Кадыров в свойственной ему манере называет этих подонков своими именами и эпитетами, которые они, на мой взгляд, вполне заслуживают», — написал депутат.

Кадыров сделал заявление, назвав одного из командиров «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) «чертом» после того, как он ложно обвинил армию РФ в препятствовании спасению мирных жителей из зоны боевых действий. Ранее Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, у российских военных в приоритете исключение жертв среди мирных граждан.

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Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев поддержал жесткую риторику главы Чечни Рамзана Кадырова о лжи командиров национального батальона «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Пост об этом он разместил в своем telegram-канале. «Из сообщений военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, мы знаем, что ежедневно российские войска и силы милиции ДНР объявляют режим безопасного выхода мирного населения и войск ВСУ. Но боевики из запрещенного в России батальона „Азов“ [признан экстремистской организацией и запрещен на территории России] удерживают людей в качестве заложников, действуя, точно так же как террористы. Рамзан Кадыров в свойственной ему манере называет этих подонков своими именами и эпитетами, которые они, на мой взгляд, вполне заслуживают», — написал депутат. Кадыров сделал заявление, назвав одного из командиров «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) «чертом» после того, как он ложно обвинил армию РФ в препятствовании спасению мирных жителей из зоны боевых действий. Ранее Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, у российских военных в приоритете исключение жертв среди мирных граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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