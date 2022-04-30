30 апреля 2022
29 апреля 2022

Житель Курганской области убил девушку, затем бросился под поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, рельсы, железнодорожные пути, железная дорога
В Курганской области молодой человек убил свою знакомую, затем совершил самоубийство Фото:

В Лебяжьевском районе (Курганская область) молодой человек из ревности убил свою знакомую, после чего совершил самоубийство, бросившись под поезд. Сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что убийство на почве ревности совершил 22-летний близкий знакомый убитой. В ту же ночь с первое на второе июня 2021 года виновный совершил самоубийство, бросившись под проходящий поезд в районе поселка Лебяжье», — указано в сообщении.

В Лебяжьевском районе на заседании суда было установлено, что вечером первого июня 2021 года молодой человек приехал домой к девушке и предложил ей поговорить, она согласилась и уехала с ним. Виновный вывез девушку за пределы поселка Лебяжье, убил и спрятал тело на территории Варгашинского района. После содеянного он бросился под проезжающий поезд в районе поселка Лебяжье. Уголовное дело закрыто в связи с его смертью.

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В Лебяжьевском районе (Курганская область) молодой человек из ревности убил свою знакомую, после чего совершил самоубийство, бросившись под поезд. Сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области. «В ходе расследования уголовного дела установлено, что убийство на почве ревности совершил 22-летний близкий знакомый убитой. В ту же ночь с первое на второе июня 2021 года виновный совершил самоубийство, бросившись под проходящий поезд в районе поселка Лебяжье», — указано в сообщении. В Лебяжьевском районе на заседании суда было установлено, что вечером первого июня 2021 года молодой человек приехал домой к девушке и предложил ей поговорить, она согласилась и уехала с ним. Виновный вывез девушку за пределы поселка Лебяжье, убил и спрятал тело на территории Варгашинского района. После содеянного он бросился под проезжающий поезд в районе поселка Лебяжье. Уголовное дело закрыто в связи с его смертью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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