30 апреля 2022
29 апреля 2022

Бдительные жители курганского села помогли задержать нарушителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, после пожара, деревня ордино, сгоревшая деревня
Нарушителем режима оказался житель соседнего села Фото:

Инцидент произошел, когда местные добровольцы патрулировали территорию вблизи села Памятное (Курганская область). Они заметили мужчину с ребенком на берегу реки Тобол, который разожег костер. Патрульные сразу «забили тревогу», учитывая тот факт, что в этот день в районе горела сухая трава. Разделились, одни побежали сообщить главе сельского поселения, другие остались следить за нарушителем.

«Глава сельсовета позвонила в полицию. Прибыв на место, сотрудники УМВД и МЧС, задержали нарушителя. Им оказался житель соседней деревни Екимово», — инофрмация размещена на странице правительства курганской области в соцсети «ВКонтакте».

На нарушителя был составлен протокол. Сейчас мужчине грозит штраф. Проверяется причастность к пожарам, которые произошли в этот день неподалеку от места задержания.

URA.RU ранее сообщало о чиновнике Курганской гордумы Наталье Семиной. Депутата привел в ярость замеченный ею поджигатель веток в лесу.

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Инцидент произошел, когда местные добровольцы патрулировали территорию вблизи села Памятное (Курганская область). Они заметили мужчину с ребенком на берегу реки Тобол, который разожег костер. Патрульные сразу «забили тревогу», учитывая тот факт, что в этот день в районе горела сухая трава. Разделились, одни побежали сообщить главе сельского поселения, другие остались следить за нарушителем. «Глава сельсовета позвонила в полицию. Прибыв на место, сотрудники УМВД и МЧС, задержали нарушителя. Им оказался житель соседней деревни Екимово», — инофрмация размещена на странице правительства курганской области в соцсети «ВКонтакте». На нарушителя был составлен протокол. Сейчас мужчине грозит штраф. Проверяется причастность к пожарам, которые произошли в этот день неподалеку от места задержания. URA.RU ранее сообщало о чиновнике Курганской гордумы Наталье Семиной. Депутата привел в ярость замеченный ею поджигатель веток в лесу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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