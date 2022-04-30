Бдительные жители курганского села помогли задержать нарушителя

Нарушителем режима оказался житель соседнего села Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инцидент произошел, когда местные добровольцы патрулировали территорию вблизи села Памятное (Курганская область). Они заметили мужчину с ребенком на берегу реки Тобол, который разожег костер. Патрульные сразу «забили тревогу», учитывая тот факт, что в этот день в районе горела сухая трава. Разделились, одни побежали сообщить главе сельского поселения, другие остались следить за нарушителем.

«Глава сельсовета позвонила в полицию. Прибыв на место, сотрудники УМВД и МЧС, задержали нарушителя. Им оказался житель соседней деревни Екимово», — инофрмация размещена на странице правительства курганской области в соцсети «ВКонтакте».

На нарушителя был составлен протокол. Сейчас мужчине грозит штраф. Проверяется причастность к пожарам, которые произошли в этот день неподалеку от места задержания.

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