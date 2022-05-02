Возле пожара в курганском лесу задержали неадекватную женщину

Курганские добровольцы задержали «сомнительную женщину» возле лесного пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Патруль добровольной дружины вечером 3 мая обнаружил в курганском лесу около Просвета три очага огня и их возможную виновницу с сигаретами. Об этом сообщает страница правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Бригада добровольцев сегодня вечером обнаружила несколько очагов возгорания на дороге между поселками Старый и Новый Просвет Кетовского округа, <…> (а также) гражданку сомнительного поведения», — описывает подробности пресс-служба правительства. Патруль экстренно вызвал пожарную службу, которая быстро затушила два горящих участка, после чего начала бороться с третьим.

В лесу рядом с огнем находилась женщина. Судя по имеющемуся описанию, она была в неадекватном состоянии: «Женщина была одна вблизи очагов возгорания в лесной местности, много курила и не могла объяснить причину своего нахождения».

На место события также прибыли полицейские. Они посчитали необходимым вызвать медицинских работников для оказания помощи найденной возле пожаров женщине. Не исключено, что ее ждет штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села задержали виновника поджога травы. Позднее журналистка Ксения Собчак выдвинула версию о виновных в курганских пожарах. По данным ее собеседников, пожары могут быть нужны бизнесменам, которым выгодно продавать горелый лес.