Пожар произошел в доме в районе улицы Пермякова (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени во время пожара в многоэтажном жилом доме спасли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. Там отметили, что загорелась квартира на втором этаже дома в районе улицы Пермякова.

«Вызов поступил в ведомство в 18:57. На месте работали 18 спасателей и пять единиц техники. В пресс-службе МЧС региона сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. Пожарные спасли из огня шесть человек», — передает издание «Megatyumen.ru».

Также повреждены балконы еще трех квартир, сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание за пять минут. В комментариях тюменцы похвалили спасателей за оперативную работу. «Молодцы, ребята», — поделился своим мнением пользователь Владимир Лешан. «Пожарные очень слажено сработали. Молодцы! Таких нужно побольше», — отметил Валера Зырянов.

Ранее URA.RU сообщало о другом пожаре. В Тюмени в многоэтажном доме №104 на улице Демьяна Бедного загорелась квартира на четвертом этаже, где проживала многодетная семья.

Группа «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте»

Группа «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте»