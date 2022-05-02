В Тюмени во время пожара в многоэтажном жилом доме спасли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. Там отметили, что загорелась квартира на втором этаже дома в районе улицы Пермякова.
«Вызов поступил в ведомство в 18:57. На месте работали 18 спасателей и пять единиц техники. В пресс-службе МЧС региона сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. Пожарные спасли из огня шесть человек», — передает издание «Megatyumen.ru».
Также повреждены балконы еще трех квартир, сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание за пять минут. В комментариях тюменцы похвалили спасателей за оперативную работу. «Молодцы, ребята», — поделился своим мнением пользователь Владимир Лешан. «Пожарные очень слажено сработали. Молодцы! Таких нужно побольше», — отметил Валера Зырянов.
Ранее URA.RU сообщало о другом пожаре. В Тюмени в многоэтажном доме №104 на улице Демьяна Бедного загорелась квартира на четвертом этаже, где проживала многодетная семья.
Группа «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте»
Группа «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте»
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В Тюмени во время пожара в многоэтажном жилом доме спасли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. Там отметили, что загорелась квартира на втором этаже дома в районе улицы Пермякова. «Вызов поступил в ведомство в 18:57. На месте работали 18 спасателей и пять единиц техники. В пресс-службе МЧС региона сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. Пожарные спасли из огня шесть человек», — передает издание «Megatyumen.ru». Также повреждены балконы еще трех квартир, сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание за пять минут. В комментариях тюменцы похвалили спасателей за оперативную работу. «Молодцы, ребята», — поделился своим мнением пользователь Владимир Лешан. «Пожарные очень слажено сработали. Молодцы! Таких нужно побольше», — отметил Валера Зырянов. Ранее URA.RU сообщало о другом пожаре. В Тюмени в многоэтажном доме №104 на улице Демьяна Бедного загорелась квартира на четвертом этаже, где проживала многодетная семья.