Страны ЕС усомнились в необходимости эмбарго на российскую нефть

04 мая 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Греция, Мальта и Кипр поставили под сомнение возможный запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов. «Греция, Мальта и Кипр подняли вопросы относительно запрета на транспортировку нефти между третьими странами», — говорится в публикации. По информации авторов, страны уверены, что подобная мера «лишь поможет конкурентам» Евросоюза. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций. Сообщалось, что ЕС планирует полное прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. При этом Болгария и Чехия хотят попросить о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Ранее о подобных намерениях заявили в Словакии, в Венгрии также не одобряют запрет российской нефти.