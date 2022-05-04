Курганцам отказали в бесплатной картошке, которую обещал Шумков

Семье из Шадринска отказали в выдаче бесплатного семенного картофеля, который обещал Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семье из Шадринского района (Курганская область) отказались выдать бесплатный семенной картофель, раздачу которого ранее анонсировал губернатор региона Вадим Шумков. Семенной картофель обещали раздать тем, кто засеет им заброшенные земли, однако помощь получили не все. Об этом сообщается в официальной группе «Шадринск Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Нам позвонили из сельсовета, сообщили, что наша семья вошла в список нуждающихся на получение 100 килограмм бесплатного семенного картофеля. Необходимо было найти землю, которая ранее не обрабатывалась пять и более лет. Мы нашли землю и написали заявление. Позвонили в соцзащиту, чтобы узнать, где и когда можно получить семенной материал. В управлении сказали, чтобы мы звонили в сельсовет. Позвонили в сельсовет, но там нам сказали, что картофеля нет и не будет. Собственно говоря, чего и следовало ожидать», — пожаловался анонимный источник.

С такой же проблемой столкнулись и другие жители. В комментариях под постом на отказ в выдаче бесплатного семенного картофеля пожаловался еще один человек. «Было написано, что обратиться за получением картофеля можно до 29 апреля. Я позвонила в администрацию города [Шадринска] 23 числа. В мэрии сказали, что списки уже сданы», — написала пользователь Екатерина Слободчикова. Некоторым картофеля дали меньше, чем было обещано. «Мы получили неплохой картофель, но только 60 килограмм», — отметила пользователь Марина Исмаилова.

В администрации Шадринского района на запрос URA.RU сообщили, что они не могут установить, кто именно писал анонимный пост, поэтому нет возможности проверить были ли соблюдены все условия получения помощи и сроки подачи заявлений. В мэрии также отметили, что всего на выдачу семенного материала в Шадринском районе была собрана одна тонна картофеля.

Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области будут следить за тем, чтобы курганцы не съели бесплатную картошку. В соцзащите региона заявляли, что представители местных администраций и работники соцзащиты будут следить за землями жителей региона, которым выдадут семенной картофель, так как есть опасность, что его съедят до посадки.

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