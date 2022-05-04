Из-за крупных лесных пожаров курганский бизнес ждут проверки

Из-за пожаров в Курганской области прокуратура проверит арендаторов леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из-за крупных лесных пожаров местный бизнес ждут прокурорские проверки. Информация об этом размещена на сайте регионального надзорного ведомства.

«Из-за многочисленных возгораний и большой площади поврежденного огнем леса Курганская природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения арендаторами участков законодательства о пожарной безопасности в лесах», — указано в сообщении прокуратуры. Сотрудники ведомства проверяют предприятия, которые арендуют леса и заготавливают древесину в Каргапольском, Кетовском и Белозерском районах.

По законодательству, в частности, бизнесмены обязаны проводить противопожарные мероприятия за счет собственных средств, обеспечивать охрану арендованного участка от пожаров и его тушение в случае возгорания. По итогам проверки прокуроры оценят действия арендаторов.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить работу арендаторов лесов в части исполнения противопожарных требований. Из-за крупных пожаров в регионе с 28 апреля действует режим ЧС.