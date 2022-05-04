04 мая 2022

Из-за крупных лесных пожаров курганский бизнес ждут проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за пожаров в Курганской области прокуратура проверит арендаторов леса Фото:

В Курганской области из-за крупных лесных пожаров местный бизнес ждут прокурорские проверки. Информация об этом размещена на сайте регионального надзорного ведомства.

«Из-за многочисленных возгораний и большой площади поврежденного огнем леса Курганская природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения арендаторами участков законодательства о пожарной безопасности в лесах», — указано в сообщении прокуратуры. Сотрудники ведомства проверяют предприятия, которые арендуют леса и заготавливают древесину в Каргапольском, Кетовском и Белозерском районах.

По законодательству, в частности, бизнесмены обязаны проводить противопожарные мероприятия за счет собственных средств, обеспечивать охрану арендованного участка от пожаров и его тушение в случае возгорания. По итогам проверки прокуроры оценят действия арендаторов.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить работу арендаторов лесов в части исполнения противопожарных требований. Из-за крупных пожаров в регионе с 28 апреля действует режим ЧС.

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В Курганской области из-за крупных лесных пожаров местный бизнес ждут прокурорские проверки. Информация об этом размещена на сайте регионального надзорного ведомства. «Из-за многочисленных возгораний и большой площади поврежденного огнем леса Курганская природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения арендаторами участков законодательства о пожарной безопасности в лесах», — указано в сообщении прокуратуры. Сотрудники ведомства проверяют предприятия, которые арендуют леса и заготавливают древесину в Каргапольском, Кетовском и Белозерском районах. По законодательству, в частности, бизнесмены обязаны проводить противопожарные мероприятия за счет собственных средств, обеспечивать охрану арендованного участка от пожаров и его тушение в случае возгорания. По итогам проверки прокуроры оценят действия арендаторов. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить работу арендаторов лесов в части исполнения противопожарных требований. Из-за крупных пожаров в регионе с 28 апреля действует режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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