Шумков поручил проверить арендаторов лесов из-за пожаров

В Курганской области из-за пожаров в лесах проверят работу арендаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил проверить работу арендаторов лесов в части исполнения противопожарных требований. Об этом глава региона сообщил в своем в telegram-канале.

«Поручил провести полную проверку исполнения арендаторами лесов комплекса противопожарных требований в районе, где это второй лесной пожар за последние три года, с привлечением правоохранительных органов. После завершения всех процедур будет принято решение по дальнейшим действиям уполномоченных органов государства», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор также отметил, что на сегодняшний день оформлено почти 500 материалов по нарушению жителями области правил противопожарной безопасности. «Спрашивают, „что на уме тех, кто поджигает в такую погоду лес или сухую траву“. Сложно пояснить, что у них на уме», — пишет он, подчеркивая, что «советская власть […] в части реагирования на определенные ситуации и угрозы часто исходила из необходимости обеспечения и защиты интересов большинства» и надо искать баланс частных и общественных интересов.

URA.RU писало, что в конце апреля в Курганской области произошли крупные ландшафтные пожары. В регионе был объявлен режим ЧС. Горели леса в нескольких районах, в том числе в Кетовском, угрожая населенному пункту. Под Курганом в СНТ «Малиновка» сгорело 55 домов. Некоторые жители дачного поселка остались без единственного жилья. В настоящее время открыты пункты приема помощи погорельцам в Кургане, Белозерском, Варгашинском и Кетовском районах.

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