Пожар около резиденции губернатора Моора тушили с вертолета

Для тушения пожара использовался вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени для тушения пожара, возникшего в лесу рядом с резиденцией губернатора, был использован вертолет с водосливным устройством. Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса по Тюменской области.

«На текущий момент на тушении пожара работают 56 сотрудников Тюменской авиабазы, 18 единиц техники. А также вертолет Ми-8 с водосливным устройством», — рассказали в пресс-службе.

Агентству сообщили, что предварительной причиной пожара является человеческий фактор. В настоящее время населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает. Точная площадь пожара будет известна при его локализации и ликвидации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что за озером Лебяжье, возле резиденции губернатора, горит лес. На территории Тюменской области введен особый противопожарный режим с 15 апреля. Власти хотят ужесточить меры по предупреждению пожаров.