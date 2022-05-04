Пожар около резиденции губернатора Моора тушили с вертолета

В Тюмени для тушения пожара, возникшего в лесу рядом с резиденцией губернатора, был использован вертолет с водосливным устройством. Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса по Тюменской области.
«На текущий момент на тушении пожара работают 56 сотрудников Тюменской авиабазы, 18 единиц техники. А также вертолет Ми-8 с водосливным устройством», — рассказали в пресс-службе.
Агентству сообщили, что предварительной причиной пожара является человеческий фактор. В настоящее время населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает. Точная площадь пожара будет известна при его локализации и ликвидации.
Ранее URA.RU сообщало о том, что за озером Лебяжье, возле резиденции губернатора, горит лес. На территории Тюменской области введен особый противопожарный режим с 15 апреля. Власти хотят ужесточить меры по предупреждению пожаров.
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В Тюмени для тушения пожара, возникшего в лесу рядом с резиденцией губернатора, был использован вертолет с водосливным устройством. Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса по Тюменской области. «На текущий момент на тушении пожара работают 56 сотрудников Тюменской авиабазы, 18 единиц техники. А также вертолет Ми-8 с водосливным устройством», — рассказали в пресс-службе. Агентству сообщили, что предварительной причиной пожара является человеческий фактор. В настоящее время населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает. Точная площадь пожара будет известна при его локализации и ликвидации. Ранее URA.RU сообщало о том, что за озером Лебяжье, возле резиденции губернатора, горит лес. На территории Тюменской области введен особый противопожарный режим с 15 апреля. Власти хотят ужесточить меры по предупреждению пожаров.