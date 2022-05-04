В Тюменской области горит лес возле санатория «Сибирь». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле резиденции губернатора, за озером Лебяжье, в Тюменской области горит лес. Очевидцы выложили пост с фотографией дыма в группу «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«За озером Лебяжье и санаторием „Сибирь“ горит лес. Площадь возгорания большая», — написал анонимный автор поста.

В ГУ МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожар низовой. Комментарий от департамента лесного комплекса ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, власти планируют ужесточить меры по предупреждению пожаров. В Тюменской области с 15 мая введен особый противопожарный режим.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»