04 мая 2022

В Тюменской области возле резиденции губернатора горит лес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области горит лес возле санатория «Сибирь». Фото:

Возле резиденции губернатора, за озером Лебяжье, в Тюменской области горит лес. Очевидцы выложили пост с фотографией дыма в группу «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«За озером Лебяжье и санаторием „Сибирь“ горит лес. Площадь возгорания большая», — написал анонимный автор поста.

В ГУ МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожар низовой. Комментарий от департамента лесного комплекса ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, власти планируют ужесточить меры по предупреждению пожаров. В Тюменской области с 15 мая введен особый противопожарный режим.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

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Возле резиденции губернатора, за озером Лебяжье, в Тюменской области горит лес. Очевидцы выложили пост с фотографией дыма в группу «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «За озером Лебяжье и санаторием „Сибирь“ горит лес. Площадь возгорания большая», — написал анонимный автор поста. В ГУ МЧС России по Тюменской области агентству сообщили, что пожар низовой. Комментарий от департамента лесного комплекса ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, власти планируют ужесточить меры по предупреждению пожаров. В Тюменской области с 15 мая введен особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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