Минобороны ответило на обвинения в ударе по Сумам

ВС РФ не били по центральному рынку в Сумах. Об этом сообщили Минобороны РФ, комментируя обвинения, звучащие в проукраинских СМИ.
«Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили», — сообщили Минобороны РФ. Официальное заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
Днем 15 августа появились сообщения о том, что российские военные якобы нанесли удар по городу Сумы на Украине. Минобороны уточнили, что такие заявления звучат с целью провокации перед историческими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. О том, что такие попытки будут производиться, оборонное ведомство предупреждало заранее, 12 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.