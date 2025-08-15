Минобороны ответило на обвинения в ударе по Сумам

Минобороны РФ: Россия не наносила ударов по рынку в Сумах
Минобороны объяснили обвинения в ударах по Сумам
Минобороны объяснили обвинения в ударах по Сумам Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

ВС РФ не били по центральному рынку в Сумах. Об этом сообщили Минобороны РФ, комментируя обвинения, звучащие в проукраинских СМИ. 

«Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили», — сообщили Минобороны РФ. Официальное заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. 

Днем 15 августа появились сообщения о том, что российские военные якобы нанесли удар по городу Сумы на Украине. Минобороны уточнили, что такие заявления звучат с целью провокации перед историческими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. О том, что такие попытки будут производиться, оборонное ведомство предупреждало заранее, 12 августа. 

