07 мая 2022
06 мая 2022

В ЯНАО нашли вандалов, которые сорвали знамя Победы с фасада дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада Победы на Площади революции. Челябинск, знамя победы, красное знамя
Один из нарушителей извинился за свой поступок Фото:

Полицейские задержали жителей, которые сорвали флаг Российской федерации и знамя Победы в городе Губкинский (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщили в администрации Губкинского.

«Сотрудники полиции задержали вандалов. Они дали показания», — уточнили в администрации.

Об инциденте стало известно 6 мая. Тогда глава города Андрей Гаранин пообещал разобраться в ситуации. Один из жителей извинился за свой поступок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском неизвестные сорвали флаг РФ и знамя Победы. Об этом местный житель сообщил в соцсетях.

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Полицейские задержали жителей, которые сорвали флаг Российской федерации и знамя Победы в городе Губкинский (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщили в администрации Губкинского. «Сотрудники полиции задержали вандалов. Они дали показания», — уточнили в администрации. Об инциденте стало известно 6 мая. Тогда глава города Андрей Гаранин пообещал разобраться в ситуации. Один из жителей извинился за свой поступок. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском неизвестные сорвали флаг РФ и знамя Победы. Об этом местный житель сообщил в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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