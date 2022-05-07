В ЯНАО нашли вандалов, которые сорвали знамя Победы с фасада дома

Один из нарушителей извинился за свой поступок
Полицейские задержали жителей, которые сорвали флаг Российской федерации и знамя Победы в городе Губкинский (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщили в администрации Губкинского.
«Сотрудники полиции задержали вандалов. Они дали показания», — уточнили в администрации.
Об инциденте стало известно 6 мая. Тогда глава города Андрей Гаранин пообещал разобраться в ситуации. Один из жителей извинился за свой поступок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском неизвестные сорвали флаг РФ и знамя Победы. Об этом местный житель сообщил в соцсетях.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал