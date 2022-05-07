В ЯНАО нашли вандалов, которые сорвали знамя Победы с фасада дома

08 мая 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Один из нарушителей извинился за свой поступок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские задержали жителей, которые сорвали флаг Российской федерации и знамя Победы в городе Губкинский (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщили в администрации Губкинского. «Сотрудники полиции задержали вандалов. Они дали показания», — уточнили в администрации. Об инциденте стало известно 6 мая. Тогда глава города Андрей Гаранин пообещал разобраться в ситуации. Один из жителей извинился за свой поступок. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском неизвестные сорвали флаг РФ и знамя Победы. Об этом местный житель сообщил в соцсетях. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Полицейские задержали жителей, которые сорвали флаг Российской федерации и знамя Победы в городе Губкинский (ЯНАО). Об этом URA.RU сообщили в администрации Губкинского. «Сотрудники полиции задержали вандалов. Они дали показания», — уточнили в администрации. Об инциденте стало известно 6 мая. Тогда глава города Андрей Гаранин пообещал разобраться в ситуации. Один из жителей извинился за свой поступок. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском неизвестные сорвали флаг РФ и знамя Победы. Об этом местный житель сообщил в соцсетях.