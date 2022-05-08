Губернатор Шумков на параде Победы процитировал полководца

09 мая 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области Вадим Шумков (в центре) поздравил с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков на открытии парада Победы процитировал великого полководца, князя Александра Невского. Глава региона поздравил земляков с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. «Более семи веков назад святой князь, покровитель нашей земли Александр Невский сказал: „Не в силе бог, но в правде“. Мы и сегодня произносим эти слова на современный лад „Сила — в правде“. Мы верим, знаем, кто прав, с тем и сила, кто прав, с тем и бог. А если бог с нами, то кто против нас», — заявил перед началом парада Шумков. Губернатор обратился к присутствующим на центральной площади и попросил быть достойными памяти павших. «Живите свободно, любите. Растите детей, дышите полной грудью и стройте вашу жизнь, ваш дом и ваши города так, как это хотели они. Во многом мы живем за них. Слава народу-победителю. Ура, товарищи!» В 2021 году Шумков на открытии парада Победы в Кургане прочитал стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». В этом году празднование Дня Победы проходит в офлайн-формате, который был в доковидные времена. В нем принимают участие представители силовых структур и ведомств, курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, кадеты городских общеобразовательных учреждений, а также военная техника. URA.RU ведет прямую трансляцию парада Победы с центральной площади города. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на открытии парада Победы процитировал великого полководца, князя Александра Невского. Глава региона поздравил земляков с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. «Более семи веков назад святой князь, покровитель нашей земли Александр Невский сказал: „Не в силе бог, но в правде“. Мы и сегодня произносим эти слова на современный лад „Сила — в правде“. Мы верим, знаем, кто прав, с тем и сила, кто прав, с тем и бог. А если бог с нами, то кто против нас», — заявил перед началом парада Шумков. Губернатор обратился к присутствующим на центральной площади и попросил быть достойными памяти павших. «Живите свободно, любите. Растите детей, дышите полной грудью и стройте вашу жизнь, ваш дом и ваши города так, как это хотели они. Во многом мы живем за них. Слава народу-победителю. Ура, товарищи!» В 2021 году Шумков на открытии парада Победы в Кургане прочитал стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». В этом году празднование Дня Победы проходит в офлайн-формате, который был в доковидные времена. В нем принимают участие представители силовых структур и ведомств, курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, кадеты городских общеобразовательных учреждений, а также военная техника. URA.RU ведет прямую трансляцию парада Победы с центральной площади города.