В ЯНАО определились самые богатые и скромные депутаты

Самым богатым стал депутат Ноябрьска, а самым бедным — Салехарда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В муниципалитетах ЯНАО самым богатым депутатом стал Артур Галимулин из Ноябрьска, задекларировав более 76 миллионов рублей, а самый скромный доход за 2021 год показала депутат думы Салехарда Светлана Хороля, заработав 545 тысяч рублей. Декларации о доходах опубликовали на официальных сайтах муниципалитетов.

По данным декларации, депутат думы Ноябрьска, гендиректор и главврач частной клиники «Сибирское здоровье», Артур Галимулин получил за 2021 год более 76 миллионов рублей, что является самым высоким доходом среди районных и городских депутатов Ямала. Он имеет несколько земельных участков, дом, квартиру, снегоход, мотоцикл, моторную лодку и прицепы. В 2020 году он задекларировал 58 миллионов рублей.

Бывшая бортпроводница, а ныне владелица компании «Интегри» депутат Салехарда Марина Барт заработала 54 млн рублей. Она имеет три земельных участка, площадь одного из которых составляет 12845791,0 га, дом, квартиру и автомобиль ЛуАЗ. В 2020 году ее доход составил 31 млн рублей.

Председатель думы Приуральского района Александр Кочергин задекларировал на 21 миллион больше, чем в 2020 году. Его доход составил 42 миллиона рублей. Также депутат Ямальского района Леонид Вануйто более чем в три раза увеличил доход, продав квартиру на 48 квадратов. В 2021 году он задекларировал 40 миллионов рублей.

Самые скромные доходы показали депутаты Салехардской думы Светлана Хороля — 545 тысяч рублей и Роман Арефьев — 667 тысяч. Доходы Арефьева снизились почти в три раза по сравнению с 2020 годом.

Ранее URA.RU сообщало, что за 2021 год мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов втрое сократил доходы. Он заработал 11,5 миллиона рублей и потерял в доходах больше остальных градоначальников в ЯНАО.

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