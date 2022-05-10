Мемориал в честь военного Александра Слепнева, погибшего во время спецоперации на Украине, открыли в Армизонском районе Тюменской области. Об этом сообщает Инфоцентр регионального правительства в Telegram.
«Средства на установку мемориальной доски собраны неравнодушными односельчанами. Мемориал установлен в селе Калмакское, возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», — сообщают власти Тюменской области в своем telegram-канале.
Александр Слепнев был командиром взвода саперного батальона. Родился в селе Калмакское. Героически погиб 31 марта 2022 года. Указом президента РФ Владимира Путина, молодой человек посмертно награжден Орденом мужества.
Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. Боевые задачи со стороны РФ выполняют профессиональные военные, служащие по контракту, уверяли в Минобороны.
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Мемориал в честь военного Александра Слепнева, погибшего во время спецоперации на Украине, открыли в Армизонском районе Тюменской области. Об этом сообщает Инфоцентр регионального правительства в Telegram. «Средства на установку мемориальной доски собраны неравнодушными односельчанами. Мемориал установлен в селе Калмакское, возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», — сообщают власти Тюменской области в своем telegram-канале. Александр Слепнев был командиром взвода саперного батальона. Родился в селе Калмакское. Героически погиб 31 марта 2022 года. Указом президента РФ Владимира Путина, молодой человек посмертно награжден Орденом мужества. Похороны Александра Слепнева прошли 6 апреля в Свердловской области. Ранее URA.RU писало, как именно погиб офицер. Об этом агентству рассказал его сослуживец. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. Боевые задачи со стороны РФ выполняют профессиональные военные, служащие по контракту, уверяли в Минобороны.