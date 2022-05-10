В Тюменской области увековечили память погибшего на Украине солдата Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мемориал в честь военного Александра Слепнева, погибшего во время спецоперации на Украине, открыли в Армизонском районе Тюменской области. Об этом сообщает Инфоцентр регионального правительства в Telegram.

«Средства на установку мемориальной доски собраны неравнодушными односельчанами. Мемориал установлен в селе Калмакское, возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», — сообщают власти Тюменской области в своем telegram-канале.

Александр Слепнев был командиром взвода саперного батальона. Родился в селе Калмакское. Героически погиб 31 марта 2022 года. Указом президента РФ Владимира Путина, молодой человек посмертно награжден Орденом мужества.

Похороны Александра Слепнева прошли 6 апреля в Свердловской области. Ранее URA.RU писало, как именно погиб офицер. Об этом агентству рассказал его сослуживец.

Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. Боевые задачи со стороны РФ выполняют профессиональные военные, служащие по контракту, уверяли в Минобороны.