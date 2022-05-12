В тюменской «Молодой гвардии» ответили на обвинения в поджоге

13 мая 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Вокруг Тюмени бушуют лесные и природные пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU Руководство тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» опровергло обвинения в том, что спровоцировало 28 апреля пожар у озера Круглое под Тюменью. Информация о том, что причиной возгорания стал проведенный молодогвардейцами квест «Знамя Победы» появилась в местных СМИ 13 мая. «По словам СМИ, при проведении мероприятия мы использовали так называемые „петарды в металлической оболочке“. Это заявление является ложным, ведь вся пиротехника планировалась использоваться только внутри металлической бочки. Также для предотвращения пожара территория мероприятия предварительно была очищена от травы, фотография работы трактора на месте мероприятия прилагается. В день проведения был сильный ветер, пожар начался не на месте проведения мероприятия, что видно в материалах в социальных сетях, и быстро перешел на место мероприятия», — заявили в МГЕР. Кроме того, в МГЕР отрицают факт того, что квест проводился на природоохраняемой территории. «В Госохотдепартаменте установили, что территория проведения квеста не являлась и не является по сей день особо охраняемой зоной, а заявление, что пострадали птицы, также является ложным», — отметили там. Ранее URA.RU писало, что в регионе 13 мая зафиксированы ландшафтные пожары в восьми районах, а лесные — в четырех. Из-за возгораний утром Тюмень затянуло смогом. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Руководство тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» опровергло обвинения в том, что спровоцировало 28 апреля пожар у озера Круглое под Тюменью. Информация о том, что причиной возгорания стал проведенный молодогвардейцами квест «Знамя Победы» появилась в местных СМИ 13 мая. «По словам СМИ, при проведении мероприятия мы использовали так называемые „петарды в металлической оболочке“. Это заявление является ложным, ведь вся пиротехника планировалась использоваться только внутри металлической бочки. Также для предотвращения пожара территория мероприятия предварительно была очищена от травы, фотография работы трактора на месте мероприятия прилагается. В день проведения был сильный ветер, пожар начался не на месте проведения мероприятия, что видно в материалах в социальных сетях, и быстро перешел на место мероприятия», — заявили в МГЕР. Кроме того, в МГЕР отрицают факт того, что квест проводился на природоохраняемой территории. «В Госохотдепартаменте установили, что территория проведения квеста не являлась и не является по сей день особо охраняемой зоной, а заявление, что пострадали птицы, также является ложным», — отметили там. Ранее URA.RU писало, что в регионе 13 мая зафиксированы ландшафтные пожары в восьми районах, а лесные — в четырех. Из-за возгораний утром Тюмень затянуло смогом.