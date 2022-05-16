Осужденный член курганской ОПГ пожаловался в Верховный суд

16 мая 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Член курганской ОПГ, известной как банда Дмитрия Романова, Александр Афанасьев, приговоренный к 19 годам лишения свободы, подал кассационную жалобу на приговор в Верховный суд РФ. Информация об этом опубликована в картотеке на сайте Верховного суда. «Кассация на вступившее в силу судебное решение. Суд первой инстанции: Курганский областной суд. Лица по делу: Афанасьев Александр Николаевич», — указано в картотеке. Среди преступлений, которые вменяются Афанасьеву, указаны убийство, бандитизм, похищение человека, разбой и другие. Судебное заседание назначено на 31 мая. Ранее URA.RU сообщало, что Афанасьев стал первым из членов банды Романова, на которого удалось выйти следствию в 2019 году. На тот момент он уже отбывал наказание за другие преступления. При допросе Афанасьев сознался в одном из убийств, а также рассказал следствию о других преступлениях банды. С учетом этого мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы (с учетом наказания по предыдущему уголовному делу). Лидер ОПГ Романов также сотрудничал со следствием, его приговорили к 24 годам лишения свободы. Сейчас он, как и Афанасьев, пытается обжаловать приговор в Верховном суде. Еще один член банды, Кирилл Ермолаев, который отказался от сделки со следствием, приговорен к пожизненному лишению свободы. Еще несколько человек приговорены к лишению свободы на сроки от пяти до 10 лет, все они сейчас обжалуют приговор во Втором апелляционном суде (Санкт-Петербург). Банда Романова действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. В апреле в журнале «Записки следователя» СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами банды.