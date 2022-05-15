Курганцы проводили бойцов, спасавших леса от пожаров

В Кургане проводили 52 бойца парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны из Приволжского и Омского авиаотделений, которые спасали леса от огня. Они отправились на борьбу с пожарами в Красноярский край. Информация опубликована на официальном сайте регионального правительства.
«В Курганской области стабилизировалась пожароопасная ситуация, угрозы населенным пунктам нет. Привлеченные силы и средства из других регионов начинают отбывать из региона», — указано в официальном сообщении.
За вклад в тушение пожаров, за личное мужество и решительность восьми бойцам отряда вручили благодарственные письма губернатора Курганской области. За оказанную помощь и активное участие в тушении крупных лесных пожаров, профессионализм, организованность и самоотверженность почетными грамотами департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов награждены семь представителей Авиалесоохраны.
Сотрудников Авиалесоохраны поблагодарили за помощь в тушении лесных пожаров в Курганской области
Фото: пресс-служба правительства Курганской области
Бойцам Авиалесоохраны вручили благодарственные письма и почетные грамоты
Фото: пресс-служба правительства Курганской области
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В Кургане проводили 52 бойца парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны из Приволжского и Омского авиаотделений, которые спасали леса от огня. Они отправились на борьбу с пожарами в Красноярский край. Информация опубликована на официальном сайте регионального правительства. «В Курганской области стабилизировалась пожароопасная ситуация, угрозы населенным пунктам нет. Привлеченные силы и средства из других регионов начинают отбывать из региона», — указано в официальном сообщении. За вклад в тушение пожаров, за личное мужество и решительность восьми бойцам отряда вручили благодарственные письма губернатора Курганской области. За оказанную помощь и активное участие в тушении крупных лесных пожаров, профессионализм, организованность и самоотверженность почетными грамотами департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов награждены семь представителей Авиалесоохраны. URA.RU сообщало, в тушении лесных пожаров в Курганской области принимали участие более 270 парашютистов-десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны. Позже в регион прилетели 200 авиапожарных и Архангельска, Карелии и Коми. 10 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании у президента страны попросил разместить отряд Федеральной авиалесоохраны в регионе. Глава государства Владимир Путин поддержал эту идею.