Курганцы проводили бойцов, спасавших леса от пожаров

Парашютисты-десантники, которые тушили пожары в Курганской области, отправились на борьбу с огнем в Красноярский край Фото: Екатерина Сычкова

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В Кургане проводили 52 бойца парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны из Приволжского и Омского авиаотделений, которые спасали леса от огня. Они отправились на борьбу с пожарами в Красноярский край. Информация опубликована на официальном сайте регионального правительства.

«В Курганской области стабилизировалась пожароопасная ситуация, угрозы населенным пунктам нет. Привлеченные силы и средства из других регионов начинают отбывать из региона», — указано в официальном сообщении.

За вклад в тушение пожаров, за личное мужество и решительность восьми бойцам отряда вручили благодарственные письма губернатора Курганской области. За оказанную помощь и активное участие в тушении крупных лесных пожаров, профессионализм, организованность и самоотверженность почетными грамотами департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов награждены семь представителей Авиалесоохраны.

URA.RU сообщало, в тушении лесных пожаров в Курганской области принимали участие более 270 парашютистов-десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны. Позже в регион прилетели 200 авиапожарных и Архангельска, Карелии и Коми. 10 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании у президента страны попросил разместить отряд Федеральной авиалесоохраны в регионе. Глава государства Владимир Путин поддержал эту идею.

Сотрудников Авиалесоохраны поблагодарили за помощь в тушении лесных пожаров в Курганской области Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Бойцам Авиалесоохраны вручили благодарственные письма и почетные грамоты Фото: пресс-служба правительства Курганской области