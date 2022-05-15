Семья из Курганской области узнала о подмене ребенка спустя 48 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья из Половинного района Курганской области спустя 48 лет прошла тест-ДНК и узнала о подмене одного из пятерых детей. Об этом стало известно в ходе передачи «ДНК» на НТВ.

Жительница Половинского района 74-летняя Нина Богун решила пройти генетическую экспертизу с двумя из пятерых детей. Женщина подозревала, что 39-летний сын Артем Богун и 48-летняя дочь Наталья Анкудинова не являются ее родными детьми. «Когда мне в первый раз принесли дочку, я успела рассмотреть личико и отчетливо запомнить его. Когда принесли ее во второй раз на кормление, это была уже другая девочка», — рассказала Нина Богун. Она отметила, что в больнице ее тогда успокоили, поскольку группа крови девочки совпала с родительской.

Через девять лет женщина родила сына в том же роддоме. И, по мнению Богун, санитарка принесла ей другого ребенка. Спустя сорок лет женщина решила пройти тест-ДНК на подтверждение родства, дети ее решение поддержали.

Как показала ДНК-экспертиза, Артем Богун является родным сыном женщины. Вероятность кровного родства дочери на 99,9% совпала с семьей Наумовых, которые родили ребенка в том же роддоме 48 лет назад. Родная мать Анкудиновой и сама женщина восприняли информацию с радостью. В свою очередь, Нина Богун ответила, что любит обеих дочерей, и не отказывается от них.