Власти ЯНАО не планируют отмены детских перелетов на юг России

Ямальские дети поедут в «Артек» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ближайшая смена для ямальцев в детский лагерь на юг России в Ялту начнется с 9 или 10 марта, власти не планируют отменять поездку. Об этом URA.RU сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО.

«В настоящее время детей из ЯНАО, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края и Республики Крым нет. Ближайший выезд запланирован на 3 смену 150 детей в Международный детский центр „Артек“ (с 9/10 по 29/30 марта). По информации представителя Международного детского центра 3 смена, состоится в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Также там пояснили, что ситуация находится на личном контроле у главы департамента Наиля Хайруллина. «В случае ухудшения политической обстановки выезд группы будет отменен», — уточнили в ведомстве. Также там отметили, что начался прием заявок на отдых и оздоровление детей.

Ранее Росавиция запретила перелеты в южные города России, находящиеся на границе с Украиной из-за объявленной там военной операции России. Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар.