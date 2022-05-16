Некоторые деревья, высаженные в Тобольске прошлой осенью, не смогли пережить затяжную зиму Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска усомнились в том, что реализация программы по озеленению города «1000 деревьев» идет по плану. По их словам, более 100 саженцев, высаженных на улице Дзираева осенью 2021 года, к весне погибли. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«План выполнен? Даже иронизировать грустно. Сентябрь 2021 — в Тобольске началась реализация программы озеленения „1000 деревьев“. Май 2022 — сотни деревьев засохли. За ними элементарно не ухаживали. Нет слов. Наверное, стоило делать это весной», — заявил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «С чего решили, что сотни деревьев засохли? Автор — анонимный агроном? Если нет, то рано вообще какие-то выводы делать. Много нюансов с приживаемостью. С осени видно было, что березки по Дзираева не отрастут. Садили усердно, но практически без корневой системы. Сама наблюдала. Какому умному специалисту не знать о том, что береза таких размеров очень плохо переносит пересадку», — поинтересовалась Татьяна Хорошева.

В городской администрации агентству пояснили, что реализация программы «1000 деревьев» идет по плану. «Программа уникальна тем, что предполагает не только посадку крупномерных деревьев, а еще сопровождение процесса профессионалами. Они будут „вести“ дерево на протяжении не одного года, осуществлять за ним уход с учетом применения агротехнических правил. Это даст возможность в рамках гарантии произвести замену дерева, если оно погибнет вследствие, например, неблагоприятных погодных условий», — пояснили там URA.RU.

Жители Тобольска усомнились в том, что реализации программы по озеленению «1000 деревьев» идет по плану

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