Улица Фабричная будет перекрыта с 23 по 31 мая
Участок улицы Фабричной в центре Тюмени перекроют на неделю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Причиной перекрытия стал ремонт теплосетей.
«В период с 23.05.2022 по 31.05.2022 будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Фабричной в районе дома № 118 по ул. Холодильной. Причина — выполнение работ по ремонту тепловой сети», — рассказали в мэрии.
Участников дорожного движения просят быть внимательными. Пути объезда перекрытого участка: ул. Холодильная, ул. Мельничная, ул. Механическая.
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