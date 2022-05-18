18 мая 2022

В центре Тюмени перекроют улицу из-за ремонта. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Фабричная будет перекрыта с 23 по 31 мая Фото:

Участок улицы Фабричной в центре Тюмени перекроют на неделю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Причиной перекрытия стал ремонт теплосетей.

«В период с 23.05.2022 по 31.05.2022 будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Фабричной в районе дома № 118 по ул. Холодильной. Причина — выполнение работ по ремонту тепловой сети», — рассказали в мэрии.

Участников дорожного движения просят быть внимательными. Пути объезда перекрытого участка: ул. Холодильная, ул. Мельничная, ул. Механическая.

Фото:
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Участок улицы Фабричной в центре Тюмени перекроют на неделю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Причиной перекрытия стал ремонт теплосетей. «В период с 23.05.2022 по 31.05.2022 будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Фабричной в районе дома № 118 по ул. Холодильной. Причина — выполнение работ по ремонту тепловой сети», — рассказали в мэрии. Участников дорожного движения просят быть внимательными. Пути объезда перекрытого участка: ул. Холодильная, ул. Мельничная, ул. Механическая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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