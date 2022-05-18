Улица Фабричная будет перекрыта с 23 по 31 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок улицы Фабричной в центре Тюмени перекроют на неделю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Причиной перекрытия стал ремонт теплосетей.

«В период с 23.05.2022 по 31.05.2022 будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Фабричной в районе дома № 118 по ул. Холодильной. Причина — выполнение работ по ремонту тепловой сети», — рассказали в мэрии.

Участников дорожного движения просят быть внимательными. Пути объезда перекрытого участка: ул. Холодильная, ул. Мельничная, ул. Механическая.