За год первый проректор Андрей Толстиков заработал больше 12 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Первый проректор Тюменского государственного университета Андрей Толстиков за 2021 год заработал 12,1 млн рублей. Такие данные представлены в декларации, опубликованной на сайте вуза. Доход Толстикова в разы больше, чем у мэров городов и начальника следственного управления области.

«Первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков. Декларированный доход за 2021 год — 12,1 млн рублей», — такие данные представлены в отчете о заработке сотрудников Тюменского государственного университета.

Среди руководящего состава вуза Толстиков стал самым обеспеченным. За год он не избавился ни от какого своего имущества. При этом его доход по сравнению с 2020 годом стал выше на 4,3 млн, и превысил заработок крупных тюменских чиновников и силовиков.

Как ранее писало URA.RU, в 2021 году мэр Тюмени Руслан Кухарук заработал 6,1 млн рублей. Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин — 9,38 млн, а руководитель регионального управления СК РФ Александр Кубляков — чуть более 4 млн рублей.

На втором месте в вузе оказался проректор Андрей Латышев — 9 млн рублей за год. Третье место у проректора Ивана Прохорова — 6,8 млн рублей. Проректор по международным связям Екатерина Сеченова и проректор по международному образованию Андрей Патрушев задекларировали доходы в суммах 4,2 млн и 3,5 млн рублей соответственно.

То, сколько за 2021 год заработал ректор ТюмГУ Иван Романчук, пока неизвестно. Его декларация должна появиться на сайте Министерства науки и высшего образования РФ. В 2020 году Романчук получил доход в 7,2 млн. А его среднемесячная зарплата в 2021-м составила почти 597 тысяч рублей.