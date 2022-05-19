19 мая 2022

Курганские сотрудники ДПС удерживали ребенка в машине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, дпс
В Курганской области сотрудники ДПС въехали в ограду частного дома и закрыли ребенка в машине Фото:

В Петуховском районе Курганской области сотрудники ДПС въехали в ограду частного дома и закрыли в машине подростка. Такое видео выложила в «ВКонтакте» в группе «Курган |ЧП и ДТП| Сегодня (24/7)» пользовательница Счастливая Счастливая.

«Заехали ко мне в ограду двое. Без моего ведома допрашивают моего ребенка несовершеннолетнего. Отпустите его. Выезжайте, иначе я напишу на вас заявление!», — заявляет мать ребенка во время съемки конфликтной ситуации при участии двух сотрудников ДПС.

Пресс-служба областного ГИБДД ответила под постом, из-за чего возник конфликт. 15-летний подросток 16 мая вез нетрезвого отца на мотоцикле «Урал». На сигнал остановиться юноша не отреагировал и попытался скрыться, заехав в ограду дома. Полиция въехала за ним следом, после чего посадила мальчика в служебный автомобиль для беседы.

«Мотоцикл был не зарегистрирован, сейчас он поставлен на штрафстоянку. В отношении отца составлен административный материал за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления. Мать привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка», — сообщают в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что курганский водитель хотел откупиться от полиции за 100 тысяч рублей. Мужчина находился за рулем Mercedes-Benz в нетрезвом состоянии.

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В Петуховском районе Курганской области сотрудники ДПС въехали в ограду частного дома и закрыли в машине подростка. Такое видео выложила в «ВКонтакте» в группе «Курган |ЧП и ДТП| Сегодня (24/7)» пользовательница Счастливая Счастливая. «Заехали ко мне в ограду двое. Без моего ведома допрашивают моего ребенка несовершеннолетнего. Отпустите его. Выезжайте, иначе я напишу на вас заявление!», — заявляет мать ребенка во время съемки конфликтной ситуации при участии двух сотрудников ДПС. Пресс-служба областного ГИБДД ответила под постом, из-за чего возник конфликт. 15-летний подросток 16 мая вез нетрезвого отца на мотоцикле «Урал». На сигнал остановиться юноша не отреагировал и попытался скрыться, заехав в ограду дома. Полиция въехала за ним следом, после чего посадила мальчика в служебный автомобиль для беседы. «Мотоцикл был не зарегистрирован, сейчас он поставлен на штрафстоянку. В отношении отца составлен административный материал за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления. Мать привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка», — сообщают в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что курганский водитель хотел откупиться от полиции за 100 тысяч рублей. Мужчина находился за рулем Mercedes-Benz в нетрезвом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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