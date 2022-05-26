Агрономы испытывают новые бактерии на курганских полях

В Курганской области начались испытания новых биопрепаратов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области на полях начались испытания новых бактериальных и грибных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Кургансемена».

«Заложен производственный эксперимент по оценке эффективности биологических препаратов. Специалисты тщательно изучат эффективность новых грибных и бактериальных препаратов на подавление болезнетворных микроорганизмов и влияние их на биоту почвы», — рассказали в агрохолдинге. По словам агрономов, такой эксперимент позволит оценить возможности их использования и результативность в производственных условиях региона.

Также в агрохолдинге продолжаются опыты по изучению реакций сортов яровой пшеницы на использование различных средств защиты растений и сроков внесения минерального питания. В эксперименте используются сорта собственной селекции, других селекционных учреждений России, Казахстана, а также ряда иностранных фирм и компаний.

Ранее URA.RU сообщало о том, что агрономы выяснили, какое зерно лучше растет в Курганской области. Наиболее приспособленным образцом к местному климату стала рожь. Курганский бизнес столкнулся с проблемой из-за импортных семян. По словам гендиректора агрохолдинга «Кургансемена», на развитие отечественной селекции не хватает финансирования от государства.