26 мая 2022

Агрономы испытывают новые бактерии на курганских полях

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, пробирка, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
В Курганской области начались испытания новых биопрепаратов Фото:

В Курганской области на полях начались испытания новых бактериальных и грибных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Кургансемена».

«Заложен производственный эксперимент по оценке эффективности биологических препаратов. Специалисты тщательно изучат эффективность новых грибных и бактериальных препаратов на подавление болезнетворных микроорганизмов и влияние их на биоту почвы», — рассказали в агрохолдинге. По словам агрономов, такой эксперимент позволит оценить возможности их использования и результативность в производственных условиях региона.

Также в агрохолдинге продолжаются опыты по изучению реакций сортов яровой пшеницы на использование различных средств защиты растений и сроков внесения минерального питания. В эксперименте используются сорта собственной селекции, других селекционных учреждений России, Казахстана, а также ряда иностранных фирм и компаний.

Ранее URA.RU сообщало о том, что агрономы выяснили, какое зерно лучше растет в Курганской области. Наиболее приспособленным образцом к местному климату стала рожь. Курганский бизнес столкнулся с проблемой из-за импортных семян. По словам гендиректора агрохолдинга «Кургансемена», на развитие отечественной селекции не хватает финансирования от государства.

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В Курганской области на полях начались испытания новых бактериальных и грибных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Кургансемена». «Заложен производственный эксперимент по оценке эффективности биологических препаратов. Специалисты тщательно изучат эффективность новых грибных и бактериальных препаратов на подавление болезнетворных микроорганизмов и влияние их на биоту почвы», — рассказали в агрохолдинге. По словам агрономов, такой эксперимент позволит оценить возможности их использования и результативность в производственных условиях региона. Также в агрохолдинге продолжаются опыты по изучению реакций сортов яровой пшеницы на использование различных средств защиты растений и сроков внесения минерального питания. В эксперименте используются сорта собственной селекции, других селекционных учреждений России, Казахстана, а также ряда иностранных фирм и компаний. Ранее URA.RU сообщало о том, что агрономы выяснили, какое зерно лучше растет в Курганской области. Наиболее приспособленным образцом к местному климату стала рожь. Курганский бизнес столкнулся с проблемой из-за импортных семян. По словам гендиректора агрохолдинга «Кургансемена», на развитие отечественной селекции не хватает финансирования от государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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