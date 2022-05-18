Курганский бизнес столкнулся с проблемой из-за импортных семян

Курганским селекционерам не хватает денег на замену импортных семян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский предприниматель, владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов столкнулся с проблемой импортозамещения семян. По словам бизнесмена, государство выделяет слишком мало денег на развитие отечественной селекции. Об этом он сообщил на заседании президиума совета Национального союза селекционеров и семеноводов.

«По ряду культур страна продолжает зависеть от семян западных фирм. Чтобы добиться желаемой цели, необходимо внушительное финансирование. Но ни для кого не секрет, что выделяемых средств из федерального бюджета на отечественную селекцию крайне недостаточно. В настоящее время существенным образом сдерживает развитие отечественной селекции отмена фермерской льготы», — сказал Исламов. По данной проблеме членами национального союза готовятся рекомендации по сбору роялти (дополнительный источник финансирования селекции и семеноводства — прим. ред.) для выплаты производителям семян.

Ранее URA.RU сообщало о том, что агрономы выяснили, какое зерно лучше растет в Курганской области. Засушливая погода помогла курганским селекционерам вывести новые образцы пшеницы. Владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов отправит в регионы России несколько десятков вагонов продовольственного зерна. На элеваторе уже идет отгрузка около двух тысяч тонн продукции.

Повышение цен на импортные товары в РФ особенно остро ощутили после объявления о начале спецоперации на Украине. Санкционное давление со стороны Запада продолжается с начала «нулевых». Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель санкций — «отмена и запрет России, ее культуры, табу на правду об истории страны и роли в мировых событиях».