Стоимость участка с гаражом оценили в 5,1 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Кетово (так называемой «курганской Рублевке») за 5,1 млн рублей продают участок площадью 11 соток с гаражом. По данным цифровой платформы Restate, средняя стоимость квадратного метра квартиры в Кургане на вторичном рынке жилья в мае составляла 53 695 рублей, поэтому за 5,1 млн рублей можно купить почти три квартиры площадью 33 квадратных метра.

«Продам участок для индивидуального строительства (земли населенных пунктов, для ведения ЛПХ [личного подсобного хозяйства]) в самом престижном и экологически чистом месте с. Кетово, 11 соток. <…> Участок прекрасно подойдет для респектабельных бизнесменов, которые ценят комфорт, уют и уединение», — указано в объявлении, размещенном на сайте Avito.

По словам автора объявления, участок находится в «самом сердце „курганской Рублевки“». Он считает, что на участке можно построить коттедж или гостевой дом. Хозяин отметил, что на участке уже есть гараж с погребом, и к нему подведено электричество.

Ранее в Кургане продавали коттедж с уникальным камином. Стоимость коттеджа оценили в 17,5 млн рублей.