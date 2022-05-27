Изнасиловавший ребенка житель Кургана предстанет перед судом

30-летнего жителя Курганской области обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
В Кургане завершилось расследование по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Информация размещена на сайте СУ СКРФ по Курганской области.
«В 2021 году обвиняемый совершил изнасилование несовершеннолетней потерпевшей, с которой незадолго до этого познакомился на улице. Мужчина был незамедлительно задержан представителями правоохранительных органов после обращения потерпевшей с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. В скором времени дело рассмотрит суд», — написано на сайте ведомства.
Мужчина заключен под стражу. Свою вину он полностью признал.
Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе — изнасиловании и грабеже. Его отправили в колонию на семь лет.
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