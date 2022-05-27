27 мая 2022

В центр Кургана пригнали военную технику и дали детям оружие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году праздник приурочен к 103-ей годовщине со дня образования пограничной службы ФСБ России Фото:

В Кургане 28 мая проходит торжественное празднование Дня пограничника. В городском саду развернулась выставка военной техники и оружия. Его может взять в руки каждый желающий — даже ребенок, передает корреспондент URA.RU c места событий.

Перед этим прошел митинг. С приветственным словом у мемориала «Пограничникам всех поколений» от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова к присутствующим обратился его заместитель Константин Ермаков. «Выполнение стоящих перед вами задач требует высокого профессионализма, твердых моральных качеств, железной выдержки и личного мужества. Выражаю искреннюю благодарность за обеспечение безопасности границ РФ», — передал Ермаков обращение губернатора.

Выставка вооружения армии России вызвала живой интерес у всех поколений курганцев. В завершении праздника пограничников ждет праздничный концерт.

Собравшихся на праздник поздравили первые лица области и города
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Ветераны погранвойск возложили цветы к мемориалу «Всех поколений»
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В Курган прибыла военная техника, детям очень понравилось внутри
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При обращении с оружием требуется осторожность, безопасности во время праздника уделили большое внимание
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Официальная часть праздника прошла рядом с мемориалом «Пограничникам всех поколений»
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В Кургане 28 мая проходит торжественное празднование Дня пограничника. В городском саду развернулась выставка военной техники и оружия. Его может взять в руки каждый желающий — даже ребенок, передает корреспондент URA.RU c места событий. Перед этим прошел митинг. С приветственным словом у мемориала «Пограничникам всех поколений» от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова к присутствующим обратился его заместитель Константин Ермаков. «Выполнение стоящих перед вами задач требует высокого профессионализма, твердых моральных качеств, железной выдержки и личного мужества. Выражаю искреннюю благодарность за обеспечение безопасности границ РФ», — передал Ермаков обращение губернатора. Выставка вооружения армии России вызвала живой интерес у всех поколений курганцев. В завершении праздника пограничников ждет праздничный концерт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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