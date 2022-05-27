В Кургане 28 мая проходит торжественное празднование Дня пограничника. В городском саду развернулась выставка военной техники и оружия. Его может взять в руки каждый желающий — даже ребенок, передает корреспондент URA.RU c места событий.
Перед этим прошел митинг. С приветственным словом у мемориала «Пограничникам всех поколений» от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова к присутствующим обратился его заместитель Константин Ермаков. «Выполнение стоящих перед вами задач требует высокого профессионализма, твердых моральных качеств, железной выдержки и личного мужества. Выражаю искреннюю благодарность за обеспечение безопасности границ РФ», — передал Ермаков обращение губернатора.
Выставка вооружения армии России вызвала живой интерес у всех поколений курганцев. В завершении праздника пограничников ждет праздничный концерт.
Собравшихся на праздник поздравили первые лица области и города
В Кургане 28 мая проходит торжественное празднование Дня пограничника. В городском саду развернулась выставка военной техники и оружия. Его может взять в руки каждый желающий — даже ребенок, передает корреспондент URA.RU c места событий. Перед этим прошел митинг. С приветственным словом у мемориала «Пограничникам всех поколений» от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова к присутствующим обратился его заместитель Константин Ермаков. «Выполнение стоящих перед вами задач требует высокого профессионализма, твердых моральных качеств, железной выдержки и личного мужества. Выражаю искреннюю благодарность за обеспечение безопасности границ РФ», — передал Ермаков обращение губернатора. Выставка вооружения армии России вызвала живой интерес у всех поколений курганцев. В завершении праздника пограничников ждет праздничный концерт.