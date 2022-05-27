В этом году праздник приурочен к 103-ей годовщине со дня образования пограничной службы ФСБ России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 28 мая проходит торжественное празднование Дня пограничника. В городском саду развернулась выставка военной техники и оружия. Его может взять в руки каждый желающий — даже ребенок, передает корреспондент URA.RU c места событий.

Перед этим прошел митинг. С приветственным словом у мемориала «Пограничникам всех поколений» от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова к присутствующим обратился его заместитель Константин Ермаков. «Выполнение стоящих перед вами задач требует высокого профессионализма, твердых моральных качеств, железной выдержки и личного мужества. Выражаю искреннюю благодарность за обеспечение безопасности границ РФ», — передал Ермаков обращение губернатора.

Выставка вооружения армии России вызвала живой интерес у всех поколений курганцев. В завершении праздника пограничников ждет праздничный концерт.

Собравшихся на праздник поздравили первые лица области и города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветераны погранвойск возложили цветы к мемориалу «Всех поколений» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган прибыла военная техника, детям очень понравилось внутри Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При обращении с оружием требуется осторожность, безопасности во время праздника уделили большое внимание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU