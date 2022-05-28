ВСУ ударили по Херсону, Киев ждет от США супер-ракеты. Главное на 28 мая

28 мая 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Ракетные системы залпового огня расчитаны на большие расстояния Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Херсону и обстреляли Белгородскую область. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 28 мая — в материале URA.RU. ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган» по пригороду Херсона. Один человек погиб, двое ранены;

Власти Херсонской области решили закрыть границу с Украиной. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов;

Администрация американского президента Джо Байдена одобрила отправку Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), пишет The New York Times со ссылкой на чиновников. Речь идет об установках M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км. Как пишет Politico, решение еще не принято, но Белый дом склоняется к нему. Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что это решение может усилить украинский конфликт;

ВСУ обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Один человек пострадал. Также повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков;

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил пограничные службы России, которые пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах. Он поздравил военнослужащих с профессиональным праздником;

Российские добровольцы из Чечни взяли под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, украинские боевики блокированы в городе. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Херсону и обстреляли Белгородскую область. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 28 мая — в материале URA.RU. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов.