Курганца оштрафовали на две тысячи после пожара от сигареты

Житель Курганской области оштрафован за непотушенную сигарету, ставшую причиной пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Курганской области получил административный штраф за то, что не потушил сигарету, ставшую причиной пожара. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Курганской области.

«Гражданин 1963 года рождения бросил непотушенную сигарету, в результате произошло возгорание сухой растительности <…> Зауральца привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2000 рублей», — пишет пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в деревне Шляпникова Каргапольского района, где горело около 10 тысяч квадратных метров травы, кустарника и деревьев.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, с начала года уже 49 жителей Курганской области названы виновниками пожаров. В отношении них возбудили административные дела. В особых случаях предусмотрена уголовная ответственность.

«С начала пожароопасного сезона проведено уже более 1260 рейдов, в ходе которых составлено 953 протокола об административном правонарушении», — приводят статистику в ГУ МЧС области. Сотрудники ведомства проводят рейды в дачных поселках и частном секторе населенных пунктов в целях профилактики нарушения пожарных требований.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продлили запрет на посещение лесов. Посещать леса, а также разводить открытый огонь запрещено до 3 июня.