29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Варламов посоветовал губернатору Шумкову сменить место работы

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Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Блогер Илья Варламов отреагировал на слова губернатора Вадима Шумкова, посвященные толерантности Фото:

Блогер-урбанист Илья Варламов посоветовал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову найти место, где процветает абсолютная монархия. Так блогер отреагировал на то, что Шумков назвал понятие «толерантность» чем-то неприличным.

«Хочется напомнить, кстати, Шумкову, что в первой же статье Конституции России <…> говорится о том, что Россия — это демократическое государство. Поэтому губернатору возможно лучше поискать себе место где-нибудь, где процветает абсолютная монархия», — заявил Варламов на своем youtube-канале.

Также он посоветовал губернатору взять в руки толковый словарь, чтобы найти значение слова «толерантность». Помимо этого Варламов предположил, что Шумков хотел сказать слово «извращение», а не «совращение».

Во время открытия форума «Новое время. Новые мы» Шумков рассказал, что для него «понятие „толерантность“ — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения». Позже он заявил, что его слова переврали.

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Блогер-урбанист Илья Варламов посоветовал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову найти место, где процветает абсолютная монархия. Так блогер отреагировал на то, что Шумков назвал понятие «толерантность» чем-то неприличным. «Хочется напомнить, кстати, Шумкову, что в первой же статье Конституции России <…> говорится о том, что Россия — это демократическое государство. Поэтому губернатору возможно лучше поискать себе место где-нибудь, где процветает абсолютная монархия», — заявил Варламов на своем youtube-канале. Также он посоветовал губернатору взять в руки толковый словарь, чтобы найти значение слова «толерантность». Помимо этого Варламов предположил, что Шумков хотел сказать слово «извращение», а не «совращение». Во время открытия форума «Новое время. Новые мы» Шумков рассказал, что для него «понятие „толерантность“ — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения». Позже он заявил, что его слова переврали.
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