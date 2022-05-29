Варламов посоветовал губернатору Шумкову сменить место работы

30 мая 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Блогер Илья Варламов отреагировал на слова губернатора Вадима Шумкова, посвященные толерантности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогер-урбанист Илья Варламов посоветовал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову найти место, где процветает абсолютная монархия. Так блогер отреагировал на то, что Шумков назвал понятие «толерантность» чем-то неприличным. «Хочется напомнить, кстати, Шумкову, что в первой же статье Конституции России <…> говорится о том, что Россия — это демократическое государство. Поэтому губернатору возможно лучше поискать себе место где-нибудь, где процветает абсолютная монархия», — заявил Варламов на своем youtube-канале. Также он посоветовал губернатору взять в руки толковый словарь, чтобы найти значение слова «толерантность». Помимо этого Варламов предположил, что Шумков хотел сказать слово «извращение», а не «совращение». Во время открытия форума «Новое время. Новые мы» Шумков рассказал, что для него «понятие „толерантность“ — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения». Позже он заявил, что его слова переврали.

Блогер-урбанист Илья Варламов посоветовал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову найти место, где процветает абсолютная монархия. Так блогер отреагировал на то, что Шумков назвал понятие «толерантность» чем-то неприличным. «Хочется напомнить, кстати, Шумкову, что в первой же статье Конституции России <…> говорится о том, что Россия — это демократическое государство. Поэтому губернатору возможно лучше поискать себе место где-нибудь, где процветает абсолютная монархия», — заявил Варламов на своем youtube-канале. Также он посоветовал губернатору взять в руки толковый словарь, чтобы найти значение слова «толерантность». Помимо этого Варламов предположил, что Шумков хотел сказать слово «извращение», а не «совращение». Во время открытия форума «Новое время. Новые мы» Шумков рассказал, что для него «понятие „толерантность“ — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения». Позже он заявил, что его слова переврали.