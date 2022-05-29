Курганские власти расширяют список имущества на продажу

Расширение списка приватизации обсудили на комитете облдумы по экономической политике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители власти планируют продать бывшее здание фельдшерско-акушерского пункта и помещения, которые принадлежали ГУП «Агентство госсобственности». Об этом 30 мая сообщила директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина.

«Предлагается рассмотреть проект о внесении изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Курганской области на 2020—2022 годы. Проект плана приватизации дополняется пятью объектами недвижимого имущества, которые в настоящее время неэффективно используются либо вообще не используются», — рассказала Юрина на заседании комитета облдумы по экономической политике.

В селе Лебяжье Далматовского района предлагают продать здание фельдшерско-акушерского пункта. Юшкова объяснила, что помещения в этом здании находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому сейчас ФАП располагается по другому адресу в том же населенном пункте. В Кургане планируют продать три помещения, которые принадлежали ликвидированному государственному унитарному предприятию «Агентство госсобственности». Также власти хотят продать склад в рабочем поселке Варгаши.

Ранее власти продали здание фельдшерско-акушерского пункта в Лебяжьевском муниципальном округе. Цена сделки составила 58 850 рублей.