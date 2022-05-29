Курганские депутаты раскритиковали стратегию развития региона

Депутат облдумы Евгений Кафеев обнаружил в стратегии неактуальные цифры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы раскритиковали презентацию Стратегии социально-экономического развития региона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на совместном заседании комитетов облдумы 30 мая.

«В вводной части представлен анализ социально-экономического состояния Курганской области за 2019 год, уже прошло два года после этого. Нам надо отталкиваться от того, что есть на сегодняшний день, от актуальных цифр и ситуации. По итогам 2021 года уже есть цифры по всем направлениям», — возмутился депутат областной думы Евгений Кафеев. С ним согласна и депутат облдумы Ольга Баланчук, заявившая, что показатели в сфере образования заканчиваются 2019 годом.

Представитель «Партии пенсионеров» Ярослав Климко отметил, что в презентации не видно текста из-за расположения черных букв на фиолетовом фоне. Также он отметил, что в стратегии не указано, как планируется проводить интеграцию пенсионеров в социально-экономическую жизнь региона.

В том числе депутаты недовольны, что местным предприятиям не оказывается поддержка в тендерах. «Во всех регионах работает 505 постановление правительства РФ, в рамках которого можно помогать предприятиям авансовыми выплатами, а у нас нет! Приведу пример: „Безопасные и качественные дороги“ начали выставлять торги на 2023 год, наши подрядчики принимают участие, но везде проигрывают. Нужно поддерживать их, чтобы они могли выполнять работу по местным проектам», — сказал председатель областной думы Дмитрий Фролов.

Ранее URA.RU писало, что, по данным Стратегии социально-экономического развития, к 2030 году в Курганской области вырастет количество мигрантов. Ожидаемый прирост составит 0,49 тыс. человек.

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